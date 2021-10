Catana group : Prises de profits après le CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Catana Group accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien jeudi matin, victime de prises de profits à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel, marquée par l'absence de prévisions pour le nouvel exercice.



A 11h30, le titre du fabricant de navires de plaisance recule d'environ 5% alors que le marché parisien progresse d'environ 0,8%.



L'action affiche encore une hausse de plus de 89% depuis le début de l'année, le titre ayant désormais quadruplé sa valeur en moins de trois ans.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe indique avoir franchi la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de son exercice 2020/2021, avec des ventes de 101 millions d'euros.



Si l'exercice est resté perturbé par les effets de la crise sanitaire, Catana a généré une croissance de 22% de son activité, portée par le succès de la gamme Bali, toujours plébiscitée sur son marché.



Au total, son carnet de commandes a été multiplié par cinq en un an.



Un carnet d'ordres qui ouvre la voie, selon Catana, à une croissance très forte et une rentabilité accrue sur les deux exercices à venir, le groupe anticipant des niveaux de croissance 'records' en 2022 et 2023.



Mais l'absence de prévisions chiffrées semblaient décevoir le marché ce matin, un désappointement qui sera peut-être corrigé à l'occasion de la publication des résultats annuels, prévue au mois de décembre.



