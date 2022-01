Catana group : Croissance de 64% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Catana Group affiche pour son premier trimestre 2021-22 un chiffre d'affaires de plus de 29,7 millions d'euros, en forte croissance (+64,4%) confirmant les perspectives annoncées pour cet exercice 2021-22.



Le fabricant de navires de plaisance souligne en outre qu'il a vu son carnet de commandes multiplié par cinq en l'espace d'un an 'avec des perspectives de croissance exceptionnelle pour les deux prochains exercices'.



Malgré quelques perturbations dans les livraisons liées aux tensions sur les matières premières, Catana juge que la situation reste sous contrôle et ne remet pas en cause ses objectifs de très forte croissance rentable pour l'exercice en cours.



