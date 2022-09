Cast : Rachat d'un bloc d'actions par Financière Da Vinci

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cast indique que Financière Da Vinci, société contrôlée par le fonds BDC IV FPCI géré par la société de gestion Bridgepoint SAS et la société BDC IV Sàrl affiliée à Bridgepoint SAS, a acquis le 7 septembre hors marché auprès de plusieurs actionnaires 1.324.640 actions Cast.



Ces acquisitions, représentant 7,24% du capital social, ont été effectuées au prix de 7,55 euros par action, soit le prix proposé aux actionnaires dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifié déposé par Financière Da Vinci auprès de l'AMF le 31 août dernier.



A la suite de ces acquisitions, réalisées dans le cadre de la réglementation applicable aux offres publiques, Financière Da Vinci détient ce jour 13.548.461 actions Cast, soit 74,04% du capital social et 70,33% des droits de vote.



