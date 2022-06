CARREFOUR : Sur un niveau de support graphique

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné CARREFOUR pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action proposée est en phase de surperformance très nette par rapport à ses indices de référence. Le reflux amorcé le 18 mai aura permis un retour une zone de support graphique proche des 18,30 euros, en vert et en gras sur le graphique ci-dessous. L'avis restera positif tant que les cours se maintiendront au-dessus de cette zone graphique et technique majeure, lieu de confrontation entre camps acheteur et vendeur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action CARREFOUR à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre CARREFOUR au cours de 18.525 € avec un objectif à 19.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 17.790 €.

Le conseil CARREFOUR Positif 18.525 € Objectif : 19.990 € Potentiel : +7.91 % Stop : 17.790 € Résistance(s) : 19.000 / 19.380 / 20.000 Support(s) : 18.360 / 17.460 / 16.800

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime