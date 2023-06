Carbios : L'Etat donne un coup de pouce à Carbios pour financer son usine de biorecyclage de plastique

(BFM Bourse) - La société clermontoise va obtenir une aide totale de 54 millions d'euros de l’Etat et de la Région Grand-Est pour financer la première usine de biorecyclage de PET au monde et ses travaux de recherche et développement. La mise en service de cette usine est prévue pour 2025.

La valorisation des matières plastiques est devenue un enjeu environnemental majeur. La réglementation européenne impose aux industriels que leurs emballages plastiques contiennent au moins 25% de produits recyclés d'ici à 2025. Un pourcentage qui montera à 30% cinq ans plus tard, soit en 2030.

Pour se conformer à cette directive européenne, les marques vont être obligées de se mettre au pas. C'est là qu'intervient la société clermontoise Carbios. Fondée en 2011, la société de chimie verte a mis au point un procédé unique qui se fonde sur l'utilisation d'enzymes spécifiques. Ces dernières permettent de recycler plus largement les plastiques PET (polyéthylène téréphtalate) et les fibres polyester que n'importe quelle autre technologie.

Les pouvoirs publics ont pris à bras le corps cet enjeu environnemental pour repenser la fin de vie des matières plastiques et textiles. Et ils soutiennent amplement les initiatives de Carbios en la matière. La société de chimie verte a annoncé mercredi soir bénéficier d'un coup de pouce financier de l'État et de la Région Grand-Est pour soutenir la construction de sa première usine de recyclage enzymatique de PET à Longlaville (Meurthe-et-Moselle).

En pleine capacité, l'unité de production aura vocation à traiter 50.000 tonnes de déchets PET par an, soit l'équivalent de 2 milliards de bouteilles ou 2,5 milliards de barquettes alimentaires. Cette usine offrira la possibilité de relancer en France une activité de production des deux composants de base du PET, le PTA (acide téréphtalique) et le MEG (monoéthylène glycol), tous deux issus du procédé Carbios. La société prévoit de démarrer la construction de cette usine, avant la fin de l'année avec une mise en service prévue pour 2025.

Une enveloppe de plus de 50 millions d'euros

Pour financer cette unité de production, la société de chimie verte clermontoise recevra une enveloppe de 30 millions d'euros de l'Etat dans le cadre de "France 2030", un plan annoncé en 2021 visant à développer la compétitivité industrielle de la France et les technologies d’avenir. La Région Grand-Est contribuera à hauteur de 12,5 millions d'euros. Carbios signale que l'octroi de ce financement de 42,5 millions d'euros reste toutefois conditionné à l'approbation de la Commission européenne.

Carbios bénéficiera également d'un financement complémentaire. L'Etat prévoit d’octroyer une enveloppe supplémentaire de 11,4 millions d'euros dans le cadre de "France 2030", dont 8,2 millions d'euros iront directement pour Carbios et 3,2 millions d'euros pour ses partenaires. Ce financement viendra soutenir les travaux de recherche de Carbios autour des technologies enzymatiques ainsi que l'exploration de nouvelles solutions de rupture.

"En soutenant la construction du premier site de Carbios de biorecyclage au monde, la France démontre ainsi que la technologie de Carbios est maintenant devenue une réalité industrielle qui permettra de recycler des déchets qui l'étaient difficilement jusqu'à présent", a déclaré Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

En marge de cette annonce, Carbios rappelle également avoir récemment sécurisé une première source d'approvisionnement de sa future usine en remportant une partie de l’appel d’offres Citeo pour le recyclage de barquettes multicouches. Citeo est une entreprise privée, à but non lucratif, spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques

La société française bénéficie aussi du soutien de grands noms de l'industrie cosmétique, alimentaire et de l'habillement. L'Oréal, Nestlé, PepsiCo ou encore Suntory Beverage ont déjà signé des partenariats avec Carbios afin de mettre en place des usines de recyclage basées sur ce procédé biologique à base d'enzymes qui pourrait contribuer à réduire la quantité de plastique dans la nature.

Le marché apprécie cette marque de confiance des pouvoirs publics pour le procédé industriel de Carbios. A la Bourse de Paris, le titre Carbios progresse encore de 6,9%, vers 14h00, après avoir rebondi de 11,7% dès les premiers échanges.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse