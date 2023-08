CAPGEMINI : Opération de couverture

(BFM Bourse) - La mise en œuvre d'une stratégie de couverture s'impose, dans les conditions de marchés actuels. Pour répondre à ce besoin, une opération "short" sur l'action CAPGEMINI est une réponse parfaitement adaptée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La tentative de redressement des cours, au début de l'été, a connu un échec majeur à la fin du mois de juillet, sur formation de gap baissier ample, provoquant une fonte des cours en direction des 150 euros, niveau de garde-fou dont la rupture ouvrirait les vannes. Ce niveau à la fois technique et psychologique a été testé en juillet 2022, septembre et octobre 2022, janvier 2023 et mai 2023.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action CAPGEMINI à court terme.

L'équipe de BFM Bourse propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre CAPGEMINI au cours de 157.90 € et en visant un objectif à 130.000 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 169.100 €.

Le conseil BFM Bourse CAPGEMINI Négatif 157.900 € Objectif : 130.000 € Potentiel : +17.67 % Stop : 169.100 € Résistance(s) : 179.900 / 183.800 / 187.600 Support(s) : 154.000 / 150.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime