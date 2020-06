Capgemini : Signe un contrat avec le MOD britannique

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec le ministère de la Défense (MOD) britannique pour la gestion du centre de services IT du ministère.



Ce centre de services est le socle de l'Operational Service Management (OSM) qui assure les services IT essentiels du MOD.



' Disponible 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an, il servira de guichet unique en libre-service intelligent. En outre, il permettra une meilleure gestion des services fournis par les prestataires ' indique le groupe.



' Ce nouveau centre revêt une importance stratégique pour la division Defence Digital car il permettra d'asseoir les fondations de son centre OSM '.



