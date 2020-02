Capgemini : Réalise l'acquisition de Purpose

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition de Purpose, l'une des principales agences mondiales en matière d'impact social.



Basée à New York, Purpose est présent sur les 6 continents. L'équipe compte plus de 100 responsables de campagnes, créatifs, stratèges et technologues.



L'équipe va rejoindre Capgemini Invent, la marque d'innovation, de conseil et de transformation du groupe Capgemini.



' Une entreprise durable pour les prochaines années doit répondre aux nouveaux impératifs : mettre au coeur de son ambition une contribution positive à la société, repenser son engagement envers les objectifs de développement durable et limiter ses émissions de carbone ' a déclaré Cyril Garcia, directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du Groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CAPGEMINI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok