Capgemini : Oddo BHF reste neutre, attend des catalyseurs

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe Capgemini, notant 'plusieurs leviers pour une accélération progressive en 2020', malgré 'l'absence de catalyseur à court terme'.



'La mise à jour des guidances annuelles en avril prochain lors de la publication T1 2020 lorsque le groupe aura le contrôle d'Altran ne devrait pas agir comme un catalyseur car il s'agit d'un ajustement mécanique et déjà bien attendu par le marché. L'annonce de nouveaux objectifs moyen-terme pourrait être un catalyseur mais le timing est incertain et la situation autour d'Altran pourrait brouiller la visibilité sur la marge', analyse le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 124 euros sur le titre, pour un potentiel de +9%.



