Capgemini : Accord pour l'acquisition de WhiteSky Labs

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de WhiteSky Labs, cabinet de conseil indépendant expert en solutions MuleSoft, présent en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et à Singapour.



Les plus de 150 collaborateurs de WhiteSky Labs viendront renforcer les équipes de Capgemini afin d'exploiter le potentiel de l'intégration des APIs pour accélérer la transformation digitale des organisations des secteurs public et privé de la région.



WhiteSky Labs travaille pour plus de 40 clients de MuleSoft, dont Energy Australia, Qantas et 7-Eleven. La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.



