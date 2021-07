Cafom : Le titre bondit après de solides semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Cafom gagnait plus de 12% jeudi à la Bourse de Paris après que le spécialiste de l'aménagement de la maison a dévoilé de solides résultats semestriels.



Le groupe - qui exploite notamment les enseignes But, Darty et Nature et Découvertes en Outre-mer - a fait état hier soir d'une croissance de 35% de son chiffre d'affaires consolidé sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.



Le distributeur - qui détient également la marque Habitat - affiche un EBITDA semestriel de 34,4 millions d'euros, contre 12 millions d'euros au premier semestre 2019/2020.



Le résultat net de ses activités poursuivies ressort, lui, à 15,3 millions d'euros.



Abordant ses perspectives, le groupe se dit 'confiant' pour la suite de l'exercice et vise pour le site Vente-unique.com, dont il est l'actionnaire majoritaire, un objectif de chiffre d'affaires de plus de 150 millions sur l'exercice devant se clôturer fin septembre, soit entre 30% et 40% de croissance.



Vers 12h30, l'action grimpait de 12,7% et affichait l'une des plus fortes hausses du marché parisien, ce qui portait à plus de 72% la progression de la valeur depuis le début de l'année.



