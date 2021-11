Bureau veritas : Stifel reste à achat malgré la cyberattaque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Bureau Veritas, avec un objectif de cours inchangé de 31,5 euros.



Le bureau d'analyses rapporte qu'une cyberattaque a frappé Bureau Veritas le 20 novembre et s'attend à une possible réaction négative du cours.



A ce stade, 'nous comprenons qu'une (seule) partie des systèmes informatiques du groupe a été affectée, mais que tous les serveurs ont été arrêtés pour éviter la propagation', indique Stifel qui compte en apprendre plus début décembre, à l'occasion de la journée des investisseurs.



Néanmoins, l'analyste estime dès à présent qu'il devrait y avoir 'peu ou pas d'impact négatif sur les estimations 2022/23'.



