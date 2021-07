Bureau veritas : Stifel rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur Bureau Veritas avec un objectif de cours relevé de 26 à 29 euros, invoquant la bonne orientation de la dynamique et du profil risque-rendement du spécialiste de l'inspection et de la certification.



La banque d'investissement américaine dit avoir identifié plusieurs catalyseurs susceptibles de permettre au titre d'effacer la décote qu'il affiche actuellement vis-à-vis de ses plus proches comparables.



Dans sa note, Stifel se dit positif en vue des résultats de deuxième trimestre, mais affiche aussi son optimisme pour les trimestres suivants.



Alors que son scénario le plus optimiste fait apparaître une valorisation de 35 euros (soit un potentiel haussier de 31,5%), son scénario le plus défavorable aboutit, lui, à une valorisation de 23 euros, ce qui correspond un potentiel de baisse de 13,5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.