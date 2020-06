Bouygues : Le titre Bouygues profite d'une note favorable de JPMorgan

(BFM Bourse) - Dopé par un relèvement de recommandation de la banque américaine, le titre Bouygues figure mardi parmi les meilleures progressions au sein de l'indice phare. L'opérateur télécoms a en outre dévoilé lundi ses forfaits 5G-compatibles.

Le titre Bouygues progresse de 4,23% à 29,35 euros mardi vers 12h30, signant l'une des meilleures performances du CAC 40, derrière les valeurs automobiles qui profitent d'une nouvelle rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques. Cette hausse du cours de l'action du groupe de BTP et de médias porte son rebond à près de 15% sur un mois, et lui permet de limiter son repli à moins de 20% depuis le début de l'année.

Le flux acheteur sur le conglomérat est donc nourri par le relèvement de recommandation de JP Morgan de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif rehaussé de 30 à 35 euros. Le 1er juin dernier, ce même broker avait revu sa cible de 34 à 30 euros sur le titre Bouygues, deux mois après l'avoir déjà sabrée de 41 à 34 euros tout en abaissant sa recommandation de surpondérer à neutre.

Selon le consensus établi Bloomberg, 16 analystes sont désormais positifs sur le dossier, 5 sont neutres et aucun ne le conseille à la vente. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 34,83 euros.

Bouygues dégaine ses forfaits "5G ready"

L’opérateur propose donc trois forfaits mobiles de 60, 90 et 120 Go avec la mention "compatible 5G", tout en précisant sur son site que "l’ouverture du réseau 5G est attendue dans les zones urbaines vers la fin de l’année 2020".

Ce lancement a surpris les observateurs avisés, d'autant que Martin Bouygues estimait, dans une tribune publiée dans Le Figaro le 22 mai dernier que "la 5G n'[était] pas la priorité du pays".

"Je pense qu’il faut être pragmatique : la situation du pays, qui se relève avec difficulté d’un terrible cauchemar sanitaire humain et économique, commande de repousser de quelques mois supplémentaires l’attribution des fréquences 5G" jugeait alors le patron du conglomérat, alors que les enchères avaient déjà été repoussées du printemps au mois de juillet ou de septembre en raison de la pandémie.

Le PDG du groupe Bouygues depuis 1989 ajoutait même que "les usages potentiels (de la 5G) véritablement innovants n’arriveront pas avant 2023 ou 2024" pour le public car la technologie est encore "loin d'être mature".

Le 11 juin dernier, le régulateur des télécoms (l'Arcep) a finalement annoncé que la deuxième phase des enchères pour l’attribution des blocs de fréquences surviendra en septembre, avant une nouvelle enchère en octobre pour positionner chaque opérateur sur la bande du spectre. Enfin, en octobre ou en novembre prochain les autorisations d'exploiter ces réseaux commerciaux seront rendues publiques et les autorisations pour exploiter des réseaux commerciaux en 5G seront publiées.

Ces premiers abonnement imposent une période d'engagement de deux ans et sont proposés à des prix compris entre 40 et 70 euros par mois. Outre le timing étonnant de Bouygues compte tenu des récentes déclarations du patron, les spécialistes pointent également du doigt le relativement faible volume mensuel de données mobiles mensuelles alors que la 5G devrait permettre de télécharger des données dix fois plus rapidement qu’en 4G

