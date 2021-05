Bouygues : Bouygues renoue avec les bénéfices sur un premier trimestre pour la première fois depuis 2018

(BFM Bourse) - Le groupe industriel présent dans le BTP et les télécoms a dévoilé un bénéfice net au premier trimestre grâce à la reprise de ses activités dans la construction qui avaient souffert l'an dernier des mesures de restrictions sanitaires. Bouygues confirme par ailleurs ses objectifs annuels. Le titre rebondit.

Fort de comptes revenus dans le vert au premier trimestre 2021, le conglomérat diversifié (télécoms, médias, BTP) a confirmé jeudi anticiper un chiffre d'affaires et des résultats "bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019". Entre janvier et mars 2021, Bouygues est de fait parvenu à dégager un bénéfice net part du groupe de 21 millions d'euros, contre une perte nette de 204 millions d'euros sur la même période de 2020. Il s'agit du premier bénéfice net du groupe sur un premier trimestre depuis celui -maigre- de 2018 (12 millions d'euros), et Bouygues le doit notamment à la contribution positive à hauteur de 120 millions d'euros de l'équipementier ferroviaire Alstom, dont il détenait 3,12% du capital au 30 avril 2021. 115 de ces 120 millions d’euros sont ainsi issus des augmentations de capital réalisées le 29 janvier 2021 et destinée à finaliser l'acquisition de Bombardier.

Les revenus du groupe ont progressé de 7% à 7,7 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, avec un rebond de 5% pour les activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), à 5,5 milliards d’euros. Ce chiffre reste néanmoins nettement en-deçà du niveau atteint au premier trimestre 2019, à 5,93 milliards d'euros.

Les filiales TF1 et Bouygues Telecom -qui contribuent respectivement à hauteur de 6,5% et 22,5% des revenus du conglomérat- ont quant à elles vu leurs revenus croître de 3% et 17%. La solide croissance de sa filiale de télécommunications incite le groupe à revoir à la hausse sa prévision de croissance de l'Ebitda (après loyers), désormais attendu à +7% en 2021 contre +5% précédemment.

Le résultat opérationnel courant est en revanche resté négatif, à -77 millions d'euros, contre -242 millions lors des trois premiers mois de 2020. Le conglomérat estime qu'il devrait être en mesure de faire revenir celui-ci à "un niveau équivalent ou légèrement supérieur à celui de 2019" (à savoir -58 millions d'euros) en 2022.

L'ensemble de ces chiffres ressortent assez largement au-dessus des attentes des analystes interrogés par Bloomberg, qui misaient -en moyenne- sur un chiffre d'affaires de 7,57 milliards d'euros, une perte opérationnelle courante de 142 millions et une perte nette part du groupe de 31 millions d'euros.

Après une ouverture en hausse de plus de 3%, le titre Bouygues efface néanmoins la majeure partie de ses gains initiaux vers 10h40 puisqu'il ne grappille plus que 1,1%, au lendemain d'un recul de 3,2%. La performance reste ainsi légèrement négative depuis le 1er janvier (-1%)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse