Bourse direct : Affiche un record d'activité au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'établissent à 23,6 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 48,8% par rapport à la même période en 2019.



Le résultat net de Bourse Direct s'établit à 3,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 0,35 million d'euros au premier semestre 2019.



Bourse Direct a exécuté près de 3,5 millions d'ordres sur le 1er semestre 2020, soit plus de 2 fois les volumes enregistrés au 1er semestre 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019.



' Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2020 est en croissance de 231,8%, soit plus de 3 fois le nombre de comptes recrutés sur la même période en 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019. Bourse Direct enregistre ainsi près de 193 000 comptes au 30 juin 2020 ' indique la direction.



