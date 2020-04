Boskalis westmin : Suspension des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce avoir décidé, compte tenu de l'incertitude liée au covid-19, de ne pas proposer de dividende au titre de 2019 lors de sa prochaine assemblée générale, et de suspendre son programme de rachats d'actions la semaine prochaine.



S'il affirme avoir 'commencé 2020 avec un carnet de commandes record et un bilan très solide', le fournisseur d'infrastructures maritimes néerlandais prévient que la crise sanitaire aura un impact sur son activité en 2020 'actuellement impossible à quantifier'.



