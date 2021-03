Boskalis westmin : Succès du déblocage du canal de Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boskalis annonce le succès de l'opération de sauvetage du porte-conteneurs qui était coincé depuis le 23 mars dans le canal de Suez, et qui bloquait depuis cette date cette route vitale pour le trafic maritime mondial.



L'équipe d'experts du groupe néerlandais, travaillant en étroite collaboration avec l'Autorité du canal de Suez, a participé au renflouement de l'Ever Given ce 29 mars à 15h05 heure locale, rendant ainsi possible à nouveau le passage libre par le canal.



Environ 30.000 m3 de sable ont été dragués pour aider à libérer le navire et un total de onze remorqueurs portuaires et deux puissants remorqueurs en mer ont été déployés. Le navire est remorqué à un endroit à l'extérieur du chenal pour une inspection plus poussée.



