Boskalis westmin : Jefferies initie une couverture à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture de Boskalis Westminster à 'achat', avec un objectif de cours de 35 euros, soit un potentiel de hausse de 45%, estimant que 'les principaux moteurs de valeur se rétablissent' pour le groupe néerlandais d'infrastructures portuaires et côtières.



Le broker met ainsi en avant 'une reprise de la demande d'infrastructures maritimes et de pétrole et gaz offshore, tandis que le changement climatique entraîne des investissements croissants dans la protection des côtes et l'éolien offshore'.



'Le carnet de commandes sectoriel a doublé pour atteindre deux fois les revenus, et il y a un pipeline croissant de nouveaux projets', ajoute-t-il, tablant pour Boskalis sur une reprise à une marge EBIT de 11,5% en milieu de cycle, entraînant une croissance de l'EBIT de 18% par an.



