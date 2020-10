Boskalis westmin : Contrats remportés en Allemagne

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster indique avoir gagné récemment trois contrats pour des activités de protection côtière et de maintenance portuaire en Allemagne, contrats d'une valeur totale de 45 millions d'euros et qui vont commencer dans les prochains mois.



Parmi ces contrats de dragage, le groupe néerlandais d'infrastructures maritimes va notamment améliorer la défense côtière de l'île de Wangerooge, en Mer du Nord. Les travaux vont démarrer en novembre pour s'achever fin 2021.



Le groupe va aussi assurer la maintenance d'une section de 90 km d'une voie de navigation de la Weser entre Nordenham et Bremerhaven, ainsi que celle du port d'Emden, l'un des plus importants d'Allemagne sur la Mer du Nord.



