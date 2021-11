Boskalis westmin : Carnet de commandes en retrait à fin septembre

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster revendique, à fin septembre, un carnet de commandes de 5,1 milliards d'euros, en retrait par rapport au niveau record atteint fin juin, et avoir remporté pour 0,3 milliard d'euros de contrats au cours du troisième trimestre 2021.



'Le carnet de commandes demeure très bien rempli et offre ainsi des fondations solides pour le reste de l'année et la période suivante', juge le fournisseur néerlandais d'infrastructures portuaires et maritimes.



Boskalis maintient son objectif d'EBITDA pour l'ensemble de l'année, estimant que, 'en l'absence de circonstances imprévues', le niveau de l'EBITDA du second semestre sera en ligne avec celui de 226 millions d'euros atteint au premier semestre.



