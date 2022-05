Boskalis westmin : Assurance-crédit pour un projet majeur

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce que l'Etat néerlandais lui a octroyé une assurance de crédit à l'exportation pour son projet de Manille, le plus important de l'histoire du groupe avec une valeur de contrat de plus de 1,5 milliard d'euros.



Ce projet porte sur le développement des terrains du nouvel aéroport international de la capitale des Philippines, un site à une vingtaine de kilomètres au nord du centre-ville et comprenant environ 1700 hectares.



'La construction répondra aux plus hauts standards d'ingénierie et environnementaux pour faire face aux effets de possibles tremblements de terre, typhons locaux et montée future du niveau de la mer', précise le groupe d'infrastructures maritimes.



