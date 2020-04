Boskalis westmin : Acquisition d'Ardent Americas

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce l'acquisition d'Ardent Americas, présenté comme l'un des acteurs de premier plan dans les services de réponse d'urgence maritime aux Etats-Unis, dans le cadre de l'Oil Pollution Act de 1990 (OPA90).



Le groupe néerlandais précise que cette loi oblige les propriétaires de navires opérant dans les eaux américaines à avoir des accords avec des entreprises comme Ardent Americas pour des services de sauvetage et de lutte anti-incendie en mer.



Opérant depuis Houston (Texas) et Fort Lauderdale (Floride), cette société était une filiale du groupe Ardent Global Marine Services, basé à Ijmuiden aux Pays-Bas. Son acquisition renforcera encore la position de Boskalis sur le marché du sauvetage en mer aux Etats-Unis.



