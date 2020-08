Bone therapeutics : Pertes creusées au premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie belge Bone Therapeutics a annoncé mercredi avoir creusé ses pertes au premier semestre sous l'effet de l'augmentation de ses dépenses de recherche et développement.



La perte nette de ce spécialiste de l'orthopédie et des maladies osseuses s'est creusée à 9,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre une perte de 5,6 millions un an auparavant.



La perte opérationnelle est quant à elle ressortie à 9,1 millions d'euros, contre 5,4 millions d'euros au premier semestre 2019.



Bone - qui ne génère pour le moment aucun revenu - a par ailleurs vu le total de son produit d'exploitation, qui provient essentiellement de subventions, baisser à un million d'euros sur le semestre, contre 1,7 millions d'euros par rapport à la même période de 2019.



Dans son communiqué, la société prévient que sa consommation nette de trésorerie en 2020 devrait atteindre 15 à 16 millions d'euros, une augmentation liée à la conduite d'essais cliniques de phase III pour le JTA-004 dans l'arthrose du genou et de phase IIb pour ALLOB dans les fractures du tibia.



A ce stade, Bone estime disposer d'une trésorerie suffisante pour mener à bien ses objectifs jusqu'au deuxième trimestre 2021, mais prévient que ses prévisions pourraient être modifiées si la pandémie de Covid-19 devait avoir un impact 'imprévu' sur ses activités.



L'action de la biotech wallonne chutait d'environ 6% dans les premiers échanges sur Euronext Bruxelles après cette publication. Sa capitalisation a fondu de près d'un tiers depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BONE THERAPEUTICS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok