Bonduelle : Oddo reste à 'achat', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'achat' sur Bonduelle avec un objectif de cours ajusté de 24 à 23 euros, jugeant que 'la valorisation reste attrayante par rapport à l'historique (PE 11 fois) et en relatif indice CACMid60 dont le PE 2021 s'élève à 18 fois'.



Au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires 2019/20 proche du consensus, mais en deçà de ses attentes, le bureau d'études abaisse de nouveau son estimation d'EBIT annuel de 116,8 à 108,5 millions d'euros, soit un niveau proche du consensus (107 millions).



Toutefois, il estime que le groupe devrait bénéficier d'un effet de base plus favorable pour l'exercice 2020/21, et qu'il pourrait bénéficier 'de modes de consommation vers une alimentation plus saine et responsable' suite à la crise sanitaire.



