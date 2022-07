Bonduelle : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bonduelle avec un objectif de cours abaissé de 20 à 18 euros.



Le bureau d'analyses rapporte qu'hier soir, Bonduelle a annoncé anticiper des croissances respectives du CA 2021/22 et de la marge opérationnelle inférieures aux objectifs, sans toutefois donner d'indications chiffrées.



Le société s'appuie sur ses indicateurs d'activités du 4e trimestre 21/22, sur l'inflation des coûts ou sur le redressement de l'activité frais aux USA qui s'avère 'plus compliqué que prévu'.



Dans la précédente estimation, Bonduelle tablait sur une hausse du CA de 3% et de la marge opérationnelle de 3,6%, à taux de change et périmètre constants.



'De notre côté, nous abaissons notre prévision de croissance organique de 2,8% à 2,3% et sur une marge de 3,4% au lieu de 3,6%', fait savoir Oddo.

Selon l'analyste, ces chiffres impliquent une réduction du ROC 2021/22 d'environ 7%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.