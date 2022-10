Boiron : Hausse de 25% des ventes à neuf mois

(CercleFinance.com) - Boiron affiche des ventes cumulées depuis le début de l'année en hausse de 25,2% (+21,3% à taux de changes constants), à 385,2 millions d'euros, dont des progressions de 16,4% en France et de 35,1% à l'international.



Le groupe ajoute que sa croissance se répartit de façon sensiblement égale entre les spécialités homéopathiques historiques et les nouveaux produits, les ventes de ceux lancés depuis 2020 s'élevant à 61,2 millions d'euros, contre 26,8 millions l'année dernière.



En cumul sur l'année en cours, le laboratoire spécialisé dans l'homéopathie prévoit 'par rapport à 2021 une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble des zones géographiques du groupe ainsi qu'une évolution significative de la rentabilité'.



