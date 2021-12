BNP ESG BLUE ETF : Un fonds indiciel thématique sur l'économie des océans

(BFM Bourse) - Selon la Banque Mondiale, "l’économie bleue vise à utiliser durablement les ressources océaniques pour la croissance économique, à améliorer les moyens de subsistance et les emplois, tout en préservant la santé des écosystèmes marins." C'est sur cette thématique de l'économie bleue (ou des océans), que le tracker proposé est exposée, au travers de cinq sous-thèmes prioritaires à fortes perspectives de croissance : la vie côtière, l’énergie et les ressources halieutiques, la pêche et les produits de la mer, la réduction de la pollution et la question à très fort enjeu des transports maritimes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tracker (ETF) proposé est en forte progression de fond au dessus d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) solide qui continue à jouer un rôle de soutien graphique. Par ailleurs, la concentration des oscillations, depuis novembre 2020, au sein d'un canal haussier militent pour une poursuite de l'ascension. Nous avons représenté en noir et en pointillé ce corridor qui fait sens sur le plan technique.

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker BNP ESG BLUE ETF, au cours actuel, avec les 17.0000 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 13.5200 €.

Le conseil TRACKER Achat à 14.41 € Objectif : 17.0000 € Stop : 13.5200 € Mnemo : BLUE Emetteur : Sous-jacent : SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

