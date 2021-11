Bluelinea : Le spécialiste de la téléassistance aux personnes âgées Bluelinea change de dimension

(BFM Bourse) - Bluelinea annonce le rachat de la branche téléassistance de Securitas. Cette opération stratégique place l'entreprise au cinquième rang du marché français de la téléassistance - dont l'objectif est de veiller sur la sécurité des personnes âgées et/ou dépendante, que ce soit à domicile ou en établissements d'accueil, grâce à des dispositifs connectés.

Le groupe Bluelinea s'apprête à changer de dimension sur le marché français, où se concentre pour l'heure ses implantations, en rachetant Securitas Téléassistance au géant d'origine suédoise qui souhaite se concentrer sur la protection des biens (gardiennage, détection incendie, anti-intrusion etc.). L'opération, d'un montant non divulgué, va porter à plus de 50.000 le nombre total d'abonnés de Bluelinea. La firme yvelinoise devient ainsi le numéro 5 du marché français de la téléassistance, et envisage désormais l'atteinte de l'équilibre d'exploitation, la cible dégageant déjà un Ebitda positif.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Securitas Téléassistance veille chaque jour, à distance, à la sécurité de 12.309 abonnés. Fort d’une équipe de 21 collaborateurs, l'entreprise a réalisé l'an dernier un chiffre d’affaires de 2,1 millions d'euros, pour un Ebitda normatif de 0,5 million. La société opère aussi bien en direct (B2C) qu’au travers de gestionnaires de résidences services, d’associations et sociétés de services à la personne. Elle intervient également sur un type de marché où Bluelinea n'était pas encore présent: prendre soin des administrés de collectivités locales comme par exemple ceux de la ville de Marseille.

De son côté, Bluelinea revendique désormais 37.719 abonnés. Le nouvel ensemble constitué à l’issue de cette acquisition, totalise ainsi plus de 50.000 abonnés, équivalent à 7% du marché tricolore, encore relativement peu développé par rapport à ses voisins. Bluelinea estime qu'environ 700.000 personnes sont ainsi protégées en France, à comparer à 2,5 millions au Royaume-Uni par exemple.

Ainsi, Bluelinea devient le n°5 sur le marché français de la téléassistance, derrière le spécialiste d'origine britannique Tunstall Vitaris, Présence Verte (Mutualité sociale agricole), Allianz Santé (ex-Mondial Assistance) et Europ Assistance (Generali).

Afin d’optimiser l’intégration des équipes de Securitas Téléassistance, Bluelinea a mis en œuvre un plan d’optimisation de son organisation et de ses coûts visant à des économies récurrentes de coûts d’exploitation de 1,4 million d'euros en année pleine dès 2022.

Ainsi, à l’issue du rachat de la branche téléassistance de Securitas, Bluelinea totalisera près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ambitionne désormais un Ebitda positif dès l'année prochaine.

L'acquisition, dont le montant reste confidentiel, sera autofinancée avec un échéancier de versement des fonds sur 2021 et 2022 compatibles avec les flux de trésorerie prévisionnels de l’entreprise.

"Nous avons fait le choix de confier à Bluelinea l’accompagnement de nos plus de 12 000 abonnés et leurs familles ainsi que de la vingtaine de collaborateurs qui travaillent sans relâche pour assurer un service de haute qualité. Nous permettons ainsi à chacun de s’inscrire dans une dynamique de long terme au sein d’une entreprise dont le métier principal est la téléassistance", a expliqué Luc Guilmin, président de Securitas France.

"La qualité de service et la capacité à prendre soin non seulement des abonnés et de leurs proches mais aussi des collaborateurs a été un élément majeur dans le choix de Securitas, qui a pris la décision de confier son activité à un acteur dont c'est le cœur de métier", a souligné le président du directoire de Bluelinea, Laurent Levasseur. "Cette acquisition fait prendre à Bluelinea une nouvelle dimension et renforce notre crédibilité auprès des donneurs d’ordres, notamment les collectivités locales. Nous allons notamment pouvoir répondre à des appels d’offres, grâce au savoir-faire issu de Securitas France. Au-delà de la dimension financière de cette opération, qui permet à l’entreprise Bluelinea d’être plus grande et plus forte, c’est avant tout une histoire humaine qui continue de s’écrire", a conclu le dirigeant.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse