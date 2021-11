Bluelinea : Une nouvelle dimension après une acquisition

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bluelinea a annoncé jeudi l'intention de faire l'acquisition de l'activité de téléassistance de Securitas, une opération 'stratégique' qui devrait lui permettre de se hisser dans le 'top 5' du marché français.



Securitas Téléassistance veille chaque jour, à distance, sur la sécurité de 12.309 abonnés personnes âgées, isolées ou fragilisées, que ce soit à leur domicile ou dans des résidences services pour seniors.



Avec une équipe de 21 collaborateurs, la société a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros pour un résultat opérationnel (Ebitda) de l'ordre de 500.000 euros.



L'acquisition, dont le montant reste confidentiel, sera autofinancée avec un échéancier de versement des fonds sur 2021 et 2022 compatibles avec les flux de trésorerie prévisionnels de l'entreprise.



Afin d'optimiser l'intégration des équipes de Securitas Téléassistance, Bluelinea a annoncé la mise en oeuvre d'un plan d'optimisation de son organisation et de ses coûts dont l'objectif est de générer une économie récurrente de 1,4 millions d'euros en année pleine dès 2022.



Sur cette base, l'entreprise dit ambitionner 'sereinement' un EBITDA positif fin 2022.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement en Bourse: l'action Bluelinea cotée sur Euronext Paris bondit actuellement de plus de 32%. Le titre affiche encore un repli de 42% depuis le début de l'année.



Le marché de la téléassistance est estimé à près de 90 millions d'euros par an, avec l'équivalent de 700.000 abonnés accompagnés, avec une augmentation du nombre de personnes couvertes de l'ordre de 5% par an depuis 2008 du fait du vieillissement de la population.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.