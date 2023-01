Biosynex : Extension du partenariat avec Credo Diagnostics

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce l'extension de son partenariat avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical, en signant un accord d'exclusivité pour la distribution des systèmes VitaPCR pour un territoire étendu incluant le Royaume-Uni.



En outre, selon le nouvel accord conclu, Credo Diagnostics lancera une plateforme PCR rapide de nouvelle génération, VitaSIRO solo, basée sur de la microfluidique qui simplifie l'ensemble de la procédure.



Au début de la crise sanitaire du Covid-19 en mars 2020, la société française de tests de diagnostics rapides et Credo Diagnostics avaient convenu d'un accord de distribution des systèmes VitaPCR pour la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.



