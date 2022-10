Biosynex : Achète l'ensemble des titres de la start-up Doc2U

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce avoir fait l'acquisition de 100% des titres de la start-up Doc2U, société toulousaine créée en septembre 2020, spécialisée dans la conception, l'industrialisation et la commercialisation de dispositifs médicaux connectés.



La société Doc2U a développé un dispositif médical qui vise les marchés de la télémédecine et plus particulièrement de la téléconsultation avancée.



En phase finale de certification CE, ce dispositif autonome et connecté dénommé 'One' se fixe au poignet et permet de mesurer certains paramètres vitaux et physiologiques du patient (température corporelle, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène).



Biosynex va déployer le produit One en France comme à l'international et l'intégrer dans sa gamme de produits complémentaires d'automesure.



De plus, Biosynex annonce avoir définitivement réalisé l'acquisition de 100% des titres de la société italienne Bigix Pharma S.R.L. permettant ainsi à Biosynex de lancer son programme de développement en Europe de sa division Pharma.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.