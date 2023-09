Biomerieux : La rentabilité de Biomérieux souffre de la croissance des salaires, l'action trébuche

(BFM Bourse) - Le spécialiste du diagnostic in vitro a livré une activité satisfaisante au deuxième trimestre. Mais sa marge opérationnelle courante contributive laisse le marché sur sa faim.

Au cours de cette saison des résultats semestriels, le marché n'a pas hésité à punir parfois sévèrement des groupes qui ont livré de bonnes copies d'ensemble mais avec un petit point négatif (comme par exemple Edenred ou EssilorLuxottica).

C'est le cas ce vendredi avec le spécialiste du diagnostic in vitro Biomérieux. Le groupe basé à Lyon a, certes, publié une activité satisfaisante.

Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus de la société ont progressé de 6,8% en données publiées à 1,77 milliard d'euros. En données comparables, la croissance s'élève à 8,3% - chiffre qualifié de "canon" par Invest Securities - intégrant une augmentation des prix de ses produits de 2%. Selon un consensus mis en ligne par la société, les analystes tablaient sur une progression organique des revenus de seulement 7%.

Un ROC pas si solide

La croissance s'est d'ailleurs accélérée sur le seul deuxième trimestre, s'établissant à 9,2% en variation comparable, à 864 millions d'euros, soit plus que les 820 millions d'euros attendus par Invest Securities.

"La surperformance par rapport à nos attentes repose principalement sur la microbiologie (+17,9% en données comparables au deuxième trimestre contre 8% attendu par Invest Securities) qui capitalise sur une croissance forte des ventes de réactifs sur toutes les gammes clés et sur la franchise MDx (+6,1% en données comparables sur le trimestre contre -2% attendu par Invest Securities) grâce à la croissance des panels non respiratoires", décortique le bureau d'études.

"La cadence du groupe en biologie moléculaire, post Covid, est remarquable, d’autant que la base de comparaison au deuxième trimestre était exigeante (+30% en données comparables au deuxième trimestre 2022)". La biologie moléculaire progresse ainsi de 6,1% sur le trimestre.

Mais plus loin dans les comptes du groupe, la rentabilité déçoit. Le résultat opérationnel courant (ROC) contributif a reculé de 9,5% sur un an à 291 millions d'euros au premier semestre, pour une marge correspondante de 16,5% contre un taux de 19,4% un an plus tôt. Or, selon le consensus publié par l'entreprise, les analystes tablaient sur un ROC contributif de 303 millions d'euros pour une marge de 17,3%.

La rentabilité a été pénalisée par une hausse des charges commerciales et des frais généraux qui ont représenté 28,4% du chiffre d'affaires contre 26,6% au premier semestre 2022.

A taux constants ces charges "augmentent de 14,9%, principalement du fait du retour progressif au niveau de dépenses marketing d’avant la pandémie et de la croissance des charges salariales, incluant notamment l’impact du succès du plan d’actionnariat salarial mondial MyShare", explique Biomérieux. Le plan d'actionnariat salarié a représenté un coût total de 10 millions d'euros.

Objectifs confirmés

Le bénéfice net a lui chuté de 29% à 162 millions d'euros, contre 228 millions d'euros un an plus tôt.

Concernant ses perspectives, Biomérieux a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023. Hors effets de changes et de périmètres, la société attend une croissance de ses ventes situées entre 4% et 6%, ainsi qu'un ROC contributif compris entre 600 et 630 millions d'euros. Les analystes tablent, eux, sur une croissance organique de 4,2% et un ROC contributif de 617 millions d'euros.

A la Bourse de Paris, l'action Biomérieux souffre et perd 2,8% à 92,9 euros vers 10h, accusant l'une des plus fortes baisses du SBF 120.

"Malgré des marges décevantes au premier semestre, la dynamique de croissance, infatigable, nous semble rassurante dans une perspective long terme", souligne néanmoins Invest Securities.

TP ICAP Midcap, pour sa part, a maintenu son conseil à l'achat, évoquant "la croissance attendue de la topline (le chiffre d'affaires, NDLR) & du ROC contributif dès 2024, la défensivité du modèle, la capacité acquisitive et les niveaux de valorisation".

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse