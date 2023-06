Biogen idec : Remanie son programme contre la maladie de Parkison

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé aujourd'hui son intention de réviser le programme de développement clinique du BIIB122, une petite molécule inhibitrice de la leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), développée en collaboration avec Denali Therapeutics.



Avant les révisions prévues, le programme BIIB122 comprenait deux essais de phase avancée : l'étude de phase 2b LUMA chez des participants atteints de la maladie de Parkinson à un stade précoce ; et l'étude de phase 3 LIGHTHOUSE chez des participants atteints de la maladie de Parkinson liée à des mutations de LRRK2.



Compte tenu de la complexité de l'étude LIGHTHOUSE, et de son calendrier très long avec une fin d'étude prévue en 2031, Biogen et Denali ont convenu de recentrer leurs efforts pour permettre une lecture rapide de l'efficacité dans la maladie de Parkinson idiopathique à un stade précoce.



Le protocole de l'étude LUMA chez les patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade précoce sera modifié pour inclure désormais les patients éligibles présentant une mutation génétique LRRK2, tout en continuant à recruter des patients éligibles atteints de la maladie de Parkinson idiopathique à un stade précoce. L'étude LIGHTHOUSE sera interrompue.



