Biogen idec : Relèvement des objectifs pour 2022

(CercleFinance.com) - Biogen fait part d'un relèvement de ses objectifs annuels, visant désormais pour 2022 un BPA ajusté entre 15,25 et 16,75 dollars (et non plus entre 14,25 et 16 dollars) et des revenus entre 9,9 et 10,1 milliards de dollars (et non plus entre 9,7 et 10 milliards).



Sur le deuxième trimestre, le groupe de biotechnologies a engrangé un BPA ajusté de 5,25 dollars, pour des revenus en baisse de 7% à 2,59 milliards (-5% à taux de changes constants) dont 1,72 milliard pour la seule franchise sclérose en plaques.



'Nous avons réalisé des progrès importants vers de nouveaux traitements potentiels pour la maladie d'Alzheimer et de dépression, des étapes critiques pour notre création de valeur à la fois pour les patients et les actionnaires', souligne son CEO Michel Vounatsos.



