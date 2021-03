Biogen idec : Projet de nouvelle usine pour des thérapies géniques

(CercleFinance.com) - Biogen annonce son intention de construire une nouvelle usine de fabrication de thérapies géniques au sein du Research Triangle Park (RTP) en Caroline du Nord, 'afin de soutenir son pipeline en pleine croissance dans de multiples domaines thérapeutiques'.



'La thérapie génique est une modalité thérapeutique émergente qui peut convenir à une liste croissante de cibles génétiquement validées en neurosciences', souligne le groupe de biotechnologies spécialisé dans les neurosciences.



Cette nouvelle installation, qui couvrira une surface de plus de 16.000 m2, devrait employer environ 90 personnes et être opérationnelle d'ici 2023. Elle représentera un investissement total estimé à environ 200 millions de dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel