Biogen idec : Objectifs relevés pour 2021

(CercleFinance.com) - Biogen relève sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021 à entre 18,85 et 19,35 dollars, et non plus entre 17,50 et 19 dollars, et celle de revenus à entre 10,8 et 10,9 milliards de dollars, au lieu de 10,65 à 10,85 milliards précédemment.



Le laboratoire biopharmaceutique publie au titre du troisième trimestre un BPA ajusté de 4,77 dollars, pour un chiffre d'affaires en baisse de 18% à 2,78 milliards, sous le poids principalement de la contraction des revenus dans la sclérose en plaques.



'Biogen a continué de progresser dans ses activités sclérose en plaques, atrophie musculaire spinale et biosimilaires, et nous sommes particulièrement encouragés par le lancement en cours de Vumerity', souligne son CEO Michel Vounatsos.



