Biogen idec : Nouveau relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Biogen annonce relever à nouveau ses objectifs pour 2022, visant désormais un BPA ajusté entre 16,50 et 17,15 dollars (et non plus entre 15,25 et 16,75 dollars) et des revenus entre 10 et 10,15 milliards de dollars (et non plus entre 9,9 et 10,1 milliards).



Cette augmentation de nos prévisions est soutenue principalement par une performance meilleure que prévu en termes de chiffre d'affaires, ainsi que par notre gestion continue de nos coûts, explique le groupe de biotechnologies.



Sur le troisième trimestre, Biogen a engrangé un BPA ajusté de 4,77 dollars, pour des revenus en baisse de 10% à 2,51 milliards (-8% à taux de changes constants) dont 1,62 milliard pour la seule franchise sclérose en plaques.



