Biogen idec : Le bénéfice net ajusté recule de 26% en 2021

(CercleFinance.com) - Biogen publie un chiffre d'affaires 2021 de 10,98 Mds$, en recul de 19% par rapport à l'exercice précédent à change constant.



Le laboratoire est notamment pénalisé par la baisse des ventes dans la sclérose en plaque (-19%, à 7 Mds$) et par la baisse des ventes de Spinraza, son traitement de l'amyotrophie spinale chez les nourrissons (-9% à 1,9 Md$).



Le bénéfice d'exploitation 2021 ressort ainsi à 2,8 Mds$ contre 4,5 Mds$ lors du précédent exercice.



Dans ce contexte, le bénéfice net ajusté attribuable à Biogen s'établit à 2,87 Mds$ contre 3,9 Mds$ un an plus tôt, soit un recul de 26%.



Le BPA ajusté 2021 ressort ainsi à 19,22 $, contre 24,13 $ un an auparavant.



Pour 2022, Biogen anticipe un chiffre d'affaires compris entre 9,7 et 10 Mds$ et un BPA ajusté compris entre 14,25 et 16$.





