Biogen idec : Le bénéfice net ajusté chute de 48% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Biogen publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2.69 Mds$ au titre du premier trimestre 2021, en recul de 25% à change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le spécialiste des biotechnologies a vu son bénéfice net ajusté fondre de 48%, passant de 1.58Md$ à 812 M$. A 5.34$, le BPA ajusté reste toutefois supérieur au consensus.



Malgré une concurrence accrue, Michel Vounatsos, directeur général de Biogen, s'est dit 'satisfait de la performance opérationnelle' et veut croire que 2021 sera une année de transformation pour l'entreprise.



Biogen révise d'ailleurs à la hausse ses prévisions de BPA ajusté pour 2021, tablant désormais sur un chiffre situé entre 17.5 et 19$, au lieu de 17 et 18.5$. De son côté, la prévision de chiffre d'affaires 2021 reste inchangée, avec une fourchette de 10.45 à 10.75 Mds$.





