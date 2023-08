Biogen idec : Jefferies reste positif malgré un biosimilaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 350 dollars sur Biogen, malgré l'approbation par la FDA américaine d'un biosimilaire de Tysabri (médicament phare du groupe de biotechnologies), un biosimilaire proposé par Sandoz.



Selon le broker, cette concurrence pourrait entrainer un manque-à-gagner de l'ordre de 500 millions de dollars en 2024, qui pourrait être compensé par de nouveaux lancements de Leqembi -un élément clé pour l'action à court terme- et de la récente acquisition Reta.



