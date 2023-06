Biogen idec : Jefferies maintient sa note sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies conserve sa recommandation Achat sur le titre Biogen et son objectif de cours à 240$.



' Les documents de briefing de la FDA pour l'AdCom de Leqembi de vendredi sont relativement positifs ', commence l'analyste qui prévoit un vote positif concernant son bénéfice clinique.



' Nous nous attendons à une approbation directe et à l'absence de problèmes majeurs en termes d'étiquetage ', indique le broker.



Le lancement prendra du temps au second semestre, mais Jefferies s'attend à ce qu'il s'accélère en 2024, ' à mesure que les centres médicaux développeront leur capacité de perfusion, etc. '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.