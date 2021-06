Biogen idec : Données de phase III positives pour Zuranolone

(CercleFinance.com) - Biogen et Sage Therapeutics indiquent que l'étude de phase III WATERFALL, évaluant leur Zuranolone 50mg dans le trouble dépressif majeur, a atteint son objectif principal d'une amélioration statistiquement significative des symptômes dépressifs.



Ce médicament par voie orale, à prendre une fois par jour durant deux semaines, est conçu pour apporter une option de traitement à action rapide et durable, et pourrait représenter une percée dans la gestion actuelle de la dépression, selon les deux groupes.



Les données complètes de l'étude seront présentées lors de futures réunions scientifiques. Zuranolone a obtenu une désignation de percée thérapeutique de la FDA, agence avec laquelle Biogen et Sage ont l'intention de discuter des prochaines étapes.



