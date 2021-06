Biogen idec : Début d'une étude de phase III dans le lupus

(CercleFinance.com) - Biogen annonce le démarrage de son étude de phase III TOPAZ-1 évaluant l'efficacité et la sécurité de BIIB059, comparé à placebo, dans le lupus érythémateux disséminé actif, maladie auto-immune débilitante n'ayant que des options de traitement limitées.



L'étude doit se dérouler sur 135 sites à travers le monde et vise à recruter 540 patients adultes. L'étude de phase II LILAC a montré une réduction statistiquement significative de l'activité de la maladie, avec des évènements adverses légers ou modérés.



