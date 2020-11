Biogen idec : Accord de collaboration avec Sage Therapeutics

(CercleFinance.com) - Biogen fait part d'un accord de collaboration avec Sage Therapeutics pour développer et commercialiser conjointement zuranolone aux Etats-Unis pour les troubles dépressifs majeurs, la dépression post-partum et d'autres troubles psychiatriques.



L'accord porte aussi sur SAGE-324 dans les tremblements essentiels et autres troubles neurologiques aux Etats-Unis. Biogen recevra aussi une licence exclusive sur zuranolone et SAGE-324 hors Etats-Unis, à l'exception des droits au Japon, à Taiwan et en Corée du Sud.



Sage Therapeutics recevra 1.525 millions de dollars en numéraire, dont 875 millions de paiement initial et 650 millions d'investissement en capital, ainsi que des paiements d'étapes, partages de profits et redevances potentiels.



