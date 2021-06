Bilendi : Le panéliste Bilendi profite de la valorisation d'un concurrent allemand qui vient d'être racheté

(BFM Bourse) - Le rachat, par le groupe suédois Cint, du fournisseur de panels allemand GapFish, suggère que Bilendi est sous-évalué par le marché, selon l'analyste de Midcap Partners, qui confirme sa recommandation à l'achat sur le titre.

Le groupe parisien Bilendi (ex-Maximiles), qui se targue d'être "l’un des leaders européens des technologies et des données des études", enchaîne une cinquième séance consécutive dans le vert en ce mercredi matin, avec un gain de 4,6% à 14,7 euros, qui porte à plus de 40% son avance depuis le 1er janvier. Le titre grimpe ainsi à un sommet depuis 2007, après avoir chuté à un creux historique à 2,2 euros début 2015.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Spécialiste de la fournitures de panels en ligne -activité assurée auprès d’instituts de sondages dans le cadre d’enquêtes en ligne- et du développement et de la vente de programmes de fidélité et de gestion de la relation client (qui représentent chacun environ la moitié des revenus du groupe), Bilendi profite ce mercredi d'une note de Gilbert Ferrand, analyste en charge du dossier chez Midcap. Ce dernier réaffirme son conseil à l'achat et sa cible à 15 euros, au niveau du sommet historique (15,4 euros) atteint en juillet 2007.

L'analyste justifie son conseil par le fait, notamment, que le rachat ce mardi du concurrent allemand de Bilendi GapFish -leader sur les marchés allemand, autrichien et suisse- par le suédois Cint Group révèle une sous-valorisation du groupe tricolore.

"Probablement pas à vendre"

"Sur la base des éléments financiers communiqués par l’acquéreur, la valeur d'entreprise de 28 millions d'euros (sur la base d'un endettement financier net nul) retenue dans l’opération ferait ressortir des ratios apparents de 2,7 fois les ventes nettes attendues pour 2021 et 21,3 fois l’Ebitda de 1,3 million d'euros réalisé au cours de la période des 12 derniers mois (achevée le 31 mars 2021)" détaille Gilber Ferrand. Or, si nous appliquions de tels ratios à Bilendi, "la valeur d'equity (qui est une autre façon de calculer la valorisation d'un groupe que par la capitalisation boursière*, NDLR) s’établirait plutôt aux alentours de 120 millions d'euros, soit le double de la capitalisation boursière actuelle de près de 60 millions d'euros" constate-t-il.

En 2020, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 34,1 millions d'euros, en hausse de 5,4% sur un an grâce à une nette reprise d'activité au deuxième semestre (+12%), pour un bénéfice net de 2 millions d'euros.

"Même si Bilendi n’est probablement pas à vendre à court terme et surtout pas dans les cours actuels, cette opération met clairement en évidence la forte sous-évaluation du groupe par le marché et, à l’évidence, il est toujours temps de s’intéresser au titre dont le potentiel de hausse est encore très conséquent dans une optique à moyen terme" conclut-il dans sa note.

*Pour simplifier : valeur d'equity = valeur de l'entreprise - dettes - participations minoritaires - actions privilégiées + cash (avec valeur de l’entreprise = valeur des capitaux propres + valeur de l’endettement financier net). Et par ailleurs : valeur d'equity = prix d'une action X nombre d'actions

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse