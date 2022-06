Bigben interactive : Après quelques retards, Bigben va passer un cap cette année pour son pôle jeux vidéo

(BFM Bourse) - Après un repli sans surprise de ses bénéfices en 2021-2022, Bigben Interactive devrait voir s'ouvrir cette année un nouveau chapitre de croissance grâce à la montée en puissance de son pôle jeux, Nacon, lui permettant de viser 400 millions d'euros de chiffre d'affaires.

La performance de l'action Bigben Interactive repasse en positif depuis le début de l'année. Mercredi vers 15h00, le cours du fabriquant et distributeurs d'accessoires pour joueurs, accessoires mobiles et équipements audio accélère de 3,70% à16,80 euros, portant à pratiquement 30% son rebond depuis un mois, dans le sillage de la publication des résultats détaillés de l'exercice 2021-2022 et surtout des perspectives pour l'exercice entamé en avril. Sa filiale à plus de 75%, Nacon, portant l'activité distribution d'accessoires et édition de jeux vidéo, progresse de 1,74% au même moment.

Le rapport entre la capitalisation des deux sociétés n'est d'ailleurs pas forcément proportionnel, Bigben pesant 326 millions d'euros, moins que l'équivalent de sa participation (76,67% précisément, soit environ 386,4 millions d'euros) au capital de Nacon, ceci sans tenir compte de la ventilation de la dette.

Comme la société établie à Lesquin dans le Nord l'a déjà annoncé en avril, son chiffre d'affaires au cours de l'exercice écoulé a reculé de 5,8% à 275,7 millions d'euros. Une baisse s'expliquant par l'effet de base par rapport à l'activité exceptionnelle de 2020-2021 en lien avec les premiers confinements, par une activité éditoriale moins soutenue (report par Nacon de plusieurs jeux à l'exercice en cours, dont le très attendu "Vampire : The Masquerade– Swansong") et enfin par des tensions d’approvisionnement sur les consoles et les smartphones au niveau mondial.

Dans le détail sa branche "Nacon-gaming" affiche des ventes en repli de 12,3% sur un an (à 155,9 millions d'euros), tandis que sa branche "Audiovideo/Telco" est en progression (+4,2% sur un an à 119,8 millions d'euros).

Un exercice "de transition"

Il s'agissait donc d'un exercice "de transition" et le détail des résultats, présenté lundi soir, a sans surprise fait apparaître un déclin parallèle du résultat opérationnel (à 13,3 millions d'euros, soit 4,8% des revenus contre 10,2% en 2020-2021) et du résultat net, à 10,3 millions d'euros (marge nette passant de 6,5% à 3,7%). À noter toutefois que Bigben a réussi à afficher un résultat opérationnel courant de 21 millions, en haut de fourchette de l’objectif annoncé entre 19 et 21 millions d'euros. Enfin, le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est positif à 35,6 millions d'euros.

Après ce repli de l'activité et de la rentabilité dans un contexte économique mondial inédit, le groupe entend cependant tirer profit en 2022-23 des investissements importants consentis ces dernières années par Nacon: en deux ans, la filiale a investi plus de 100 millions d'euros dans le développement de ses jeux, et a acquis neuf studios. À ce jour, 46 jeux sont en cours de développement contre 33 au 31 mars 2021.

Les premiers retours sur investissements sont attendus sur l’exercice en cours avec la sortie de nombreux jeux, dont le fameux Vampire : The Masquerade– Swansong (une adaptation du jeu de rôle phare de l'univers gothique/punk, sortie le 19 mai malgré des finitions perceptibles selon les premières critiques spécialisées), ainsi que The Lord of the Rings Gollum, Steelrising et Session Skate Sim, ...). Nacon attend des ventes "en forte croissance" sur l'année avec un premier trimestre en "nette" hausse.

En revanche la firme a décidé de décaler Test Drive Unlimited Solar Crown au prochain exercice pour "parfaire la qualité" tout en visant une sortie uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ce décalage ne remet pas en cause les objectifs annuels et devrait assurer une poursuite de la croissance sur l’exercice 2023-24.

Dividende en cash et en actions

L’activité accessoires reste pour l’instant pénalisée par la pénurie de composants au niveau mondial mais verra la sortie de plusieurs nouveaux produits au troisième trimestre 2022-23.

Concernant le reste du groupe Bigben, soit le pôle audio-vidéo-télécoms, son activité devrait être positivement influencée par la gamme chargeurs et écouteurs (en lien avec le lancement, par les fabricants de smartphones désormais sans chargeurs et sans kits piéton), l'accélération du déploiement de la 5G (et donc d’un renouvellement du parc de mobiles) et par l'intégration de Metronics pour la première fois sur une année pleine.

Dans ce contexte, le groupe Bigben a désormais pour objectif de réaliser sur l’exercice 2022-23 un chiffre d’affaires de 400 millions d'euros avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 millions.

Au regard des tendances attendues dans les prochains mois, le conseil d’administration a décidé de proposer à l'aval des actionnaires (dont Bolloré pour le premier d'entre eux, avec 19,8% des parts) lors de l'AG du 22 juillet, non seulement le versement d’un dividende de 0,30 euro par action au titre de l’exercice écoulé, mais également l'attribution d'une action Nacon pour quatre actions Bigben Interactive détenues.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse