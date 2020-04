Bic : Se mobilise dans la lutte contre la pandémie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BIC s'est lancé dans la production d'équipements de protection pour répondre à la pénurie actuelle face à la pandémie de coronavirus (COVID-19).



Sur plusieurs de ses sites de fabrication dans le monde, l'entreprise fabrique des visières de protection qu'elle donne ensuite aux hôpitaux locaux ou aux gouvernements.



Le Groupe a également collaboré avec un consortium de chercheurs, d'ingénieurs, de ' makers ' et de médecins à la production à grande échelle d'un adaptateur pour filtres antiviraux qui se fixe aux masques de snorkelling EasyBreath de Décathlon.



BIC a fait des dons de stylos, produits de coloriage, autres instruments d'écriture et rasoirs, d'une valeur totale de 1,3 million d'euros.



Pour répondre à la demande d'hôpitaux locaux, les équipes de BIC en France produisent également des structures de support pour des lunettes de sécurité grâce à l'impression 3D.



