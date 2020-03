Bic : Retrait des perspectives 2020

(CercleFinance.com) - Bic annonce que, bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer l'impact global de l'épidémie, les perspectives 2020 et les hypothèses de marché communiquées le 12 février ne sont plus valables jusqu'à nouvel ordre.



A la fin de la semaine dernière, sa position nette de trésorerie était légèrement supérieure à 170 millions d'euros. Le groupe a confirmé son accès à des liquidités avec ses partenaires financiers historiques, si nécessaire.



Le fabricant d'articles de papeterie, briquets et rasoirs travaille en étroite collaboration avec tous ses partenaires commerciaux pour atténuer la situation et minimiser l'impact financier à long terme de cette épidémie.



