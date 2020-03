Bic : Rachat de 33.217 actions la semaine dernière

(CercleFinance.com) - Le groupe Bic a annoncé hier soir avoir racheté, la semaine dernière, 33.167 de ses propres actions, pour un montant total de plus de 1,8 million d'euros.



Le fabricant de briquets et de stylos précise que ces transactions ont été conclues sur la base d'un prix moyen pondéré de 55,2712 euros.



